المقاومة الوطنية تشارك أهالي جزيرة زقر أفراح العيد

قامت قيادات من المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" برئاسة العميد الركن/ بهيجي الرمادي، بزيارة عيدية إلى جزيرة زقر في البحر الأحمر لمشاركة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بالجزيرة من أبطال خفر السواحل أفراحهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وخلال الزيارة نقل العميد الركن/ بهيجي الرمادي نائب عمليات قوات المقاومة الوطنية للأبطال المرابطين تهاني وتبريكات قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا بالأدوار البطولية المهمة التي يجترحونها مع رفاقهم في القوات المشتركة.

وقامت القيادات العسكرية بتفقد أوضاع كافة أبطال لواء خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر المرابطين في مواقع العزة والشرف بالجزيرة وجاهزيتهم القتالية وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة وتوزيع "جعالة العيد" عليهم.، مثمنين الجهود التي يبذلونها لحماية الجزر اليمنية.

من جانبهم جدد أبطال اللواء الأول خفر سواحل العهد للشعب والوطن بالذود عن حماه وتقديم الغالي والنفيس من أجل تحقيق النصر في معركة تحرير ما تبقى من مناطق الساحل الغربي وكل منطقة باليمن من عصابة الحوثي الكهنوتية.

Advertisements

وأكد أبطال لواء خفر السواحل أن مرابطتهم في جبهات العزة والكرامة في هذه المناسبة الدينية رسالة واضحة مفادها بأنهم عازمون على الاحتفاء بالعيد الأكبر مع كل أبناء الشعب اليمني المتمثل بالقضاء على عصابة الحوثي الإرهابية التي اهلكت الحرث والنسل وعاثت في الأرض اليمنية فسادا.

وأقامت قيادة خفر السواحل بالبحر الأحمر ،مساء، احتفالا رمزيا بحضور القيادات العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية شارك فيه الأبطال المرابطون في الجزيرة.

وأدى الضباط والأفراد خلال الحفل عدداً من الرقصات الشعبية على أنغام الأناشيد الوطنية والحماسية والاغاني الفلكلورية اليمنية.