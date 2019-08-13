مقاتلات التحالف العربي تقصف تحركات الميليشيات في صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تحركات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بعدة غارات اليوم الثلاثاء، في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .
وأستهدفت مقاتلات التحالف بغاراتها مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة.
وكانت مقاتلات التحالف قد شنت مجموعة من الغارات على مواقع الحوثي وتجمعات المليشيات في مديرية باقم بصعدة.
وأوضحت مصادر إن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الحوثي.
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