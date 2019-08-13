أول محافظة جنوبية تنتفض ضد مليشيات الانتقالي وتشتبك مع قائد الحزام الأمني وتجبره على الفرار(فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - انتفض أبناء محافظة لحج جنوبي اليمن، على مليشيات الحزام الأمني في المحافظة بعد قيام الأخيرة بمحاولة تنفيذ حملة أمنية لاعتقال قيادي عسكري رفيع في الشرعية.

وذكر الصحفي اليمني الشهير، أنيس منصور ، أن قائد الحزام الأمني التابع للإمارات في محافظة لحج، نفذ حملة أمنية لاعتقال قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة، لكنه فوجئ بأبناء المنطقة بالتصدي له ولمليشياته والهجوم على الحملة واغتنام ما فيها، ليفر قائد الحزام بجلده . آخر الاخبار الساخنة دبلوماسي يمني رفيع يخالف كل التوقعات ويكشف المستور حول ما يجرى في دهاليز التحالف العربي بشأن اليمن مباشر من محلات الصرافة انهيار مخيف للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م (اسعار الصرف الان) نائب السفير الأمريكي : ما رفضه " علي عبدالله صالح " مرره " هادي " بصمته المطبق ! فاجعة تهز الوسط الفني في الخليج .. وفاة هذا الفنان الشهير في يوم عرفة بشكل مفاجئ Advertisements الزبيدي يعلن رسمياً عدم مشروعية الرئيس هادي ويعلن التمرد على التحالف العربي ورد الان : الرئيس هادي يفاجئ التحالف ...رفض حضور اللقاء مع المجلس الانتقالي وحدد شرطاً حاسماً لاي تفاهمات ودعا منصور، في الفيديو الذي رصده محرر، "بويمن" أبناء عدن إلى العمل نفس ما عمل أبناء لحج، وتشكيل لجان مسلحة في الحارات لصد مليشيات الانقلاب التابعة للانتقالي ومنعها من اقتحام المنازل ونهبها والعبث فيها.

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