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عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر الاخبار الساخنة أول محافظة جنوبية تنتفض ضد مليشيات الانتقالي وتشتبك مع قائد الحزام الأمني وتجبره على الفرار(فيديو) دبلوماسي يمني رفيع يخالف كل التوقعات ويكشف المستور حول ما يجرى في دهاليز التحالف العربي بشأن اليمن مباشر من محلات الصرافة انهيار مخيف للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الثلاثاء13غسطس 2019م (اسعار الصرف الان) Advertisements نائب السفير الأمريكي : ما رفضه " علي عبدالله صالح " مرره " هادي " بصمته المطبق ! فاجعة تهز الوسط الفني في الخليج .. وفاة هذا الفنان الشهير في يوم عرفة بشكل مفاجئ الزبيدي يعلن رسمياً عدم مشروعية الرئيس هادي ويعلن التمرد على التحالف العربي ورد الان : الرئيس هادي يفاجئ التحالف ...رفض حضور اللقاء مع المجلس الانتقالي وحدد شرطاً حاسماً لاي تفاهمات آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 587

الريال السعودي : 152 : 154.5

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