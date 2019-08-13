ناشط من مأرب يشيد بتسامح المجلس الإنتقالي الجنوبي

أشاد ناشط من محافظة مأرب بالتسامح الذي ظهر به المجلس الإنتقالي الجنوبي بعد تطهير العاصمة المؤقتة عدن من عناصر القاعدة وداعش والإرهاب .

وقال حمزه عبدالله طليان المرادي في تغريدة له بتويتر، "اكثر شيء عجبني في المجلس الانتقالي انهم متسامحين مع جميع خصومهم من ابناء الجنوب حتى الميسري الذي كان قبل يومين يهددهم مدوا له يد السلام" .

وأستطرد قائلاً "مش مثل الاخونجيه حقنا الي عادوا الجميع وحاقدين حتى على الي رفض يجيب لهم جلود الكباش عام ١٩٩٨ والي مارضي يخرج معاهم في رحله صيفيه" .

وأضاف "حرام اني اعرف واحد وقف ضدهم في انتخابات عام ٢٠٠٦ ولما بدات عاصفة الحزم رفعوا احداثيات بيته للطيران وقصفوه رغم انه ضد الحوثي" .

وأعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي عن عفو عام عن كل من شارك مع قوات الحماية الرئاسية في قتالها ضد قوات المجلس .