مفاجأة.. البرلمان الأوروبي سيدرس مشروع قرار للتعامل مع المجلس الإنتقالي الجنوبي

كشف القيادي الجنوبي، عبدالجليل شايف الشعييب، عن مشروع قرار يعتزم البرلمان الأوروبي دراسته يتعلق ببدء التعامل مع المجلس الإنتقالي الجنوبي بصفته السلطة الحقيقية والقوية على الارض في جنوب اليمن.

وقال في منشور له على الفيسبوك، رصده (الخليج 365)، أن هذا القرار يعكس الشرعية المتزايدة للمجلس الانتقالي بعد احداث عدن الاخيرة وتعاملة المسؤول مع خصومه، وأداءه في ادارة الازمة مع الشرعية اليمنية ودول التحالف ونجاحه في مد اليد إلى التفاوض تحت رعاية المملكة العربية السعودية .

وأضاف "ومن خلال تصرفاته يرى البرلمان ان المجلس الانتقالي الجنوبي أظهر انه أكثر انفتاحاً من ما طرح عليه من تصورات عكسيه .. لافتاً إلى أن البرلمان الاوربي يأمل ان ينخرط المجلس كاطرف اساسي في العمليه السياسيه الشاملة.

وأوضح أن هذا الاعتراف بالمجلس يعني التعامل معه كما يتم التعامل مع الاطراف السياسيه الاخرى .. لافتاً إلى أنه سيناقش مشروع القرار هذا في اول اجتماع للبرلمان الاوربي بعد الاجازة الصيفية .