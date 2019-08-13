أبناء لحج يلبون نداء المجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن الزحف إلى عدن

لبى أبناء محافظة لحج، دعوة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والإتحادات بالإحتشاد والزحف صوب العاصمة عدن يوم الخميس القادم 15 أغسطس 2019 وذلك للمشاركة في الفعالية الكبرى لدعم وتأييد خطوات القيادة السياسية والقوات المسلحة الجنوبية.

وأكدت القوى المدنية في لحج إن إقامة هذه الفعالية والمتزامنة مع مرحلة حساسة وفارقة في نضالات وكفاح شعبنا الجنوبي ومع المتغيرات التي طرأت على الساحة الجنوبية لهي واجب وطني سيعبر من خلاله شعبنا الجنوبي العظيم وقوفه ودعمه لقيادتنا السياسية الجنوبية في المجلس الانتقالي الجنوبي وتأييدا للإنجازات العسكرية التي حققتها قواتنا المسلحة الجنوبية في محاربة قوى الإرهاب والتطرف التي عاثت بوطننا الجنوب قتلا و دمارا .

وشددت القوى المدنية على ضرورة المشاركة الفعالة في هذه الفعالية التي تحدد مصير الجنوب .