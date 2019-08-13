الهتار يفضح زيف إدعاءات وأكاذيب نشطاء الإصلاح بشأن عدن

فضح رئيس المحكمة العليا، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي حمود الهتار، زيف إدعاءات وأكاذيب نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بشأن نهب منزله في العاصمة المؤقتة عدن .
وقال الهتار إن منزله الكائن بالعاصمة المؤقتة عدن لم يتعرض للنهب كلياً أو جزئياً، خلال الأحداث الأخيرة .. مُشيراً، إلى أن القضاء يحظى باحترام كافة أطراف الصراع.
ودعا القاضي الهتار، وسائل الإعلام والصحفيين لتحري المصداقية فيما ينشرونه، والتدقيق في صحة المعلومات قبل نشرها.
وكان نشطاء الإصلاح قد تداولوا خلال الأيام الماضية أنباء عن قيام جنود يتبعون المجلس الإنتقالي الجنوبي بعمليات سلب ونهب لمنازل المواليين للرئيس عبدربه منصور هادي .
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