اليافعي : الخميس المقبل سيخرج شعب الجنوب رافضاً عودة القاعدة وداعش

قال الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، إن الخميس القادم سيخرج شعب الجنوب رافضا عودة عصابات صنعاء بغطاء الشرعية مجددا الى عدن ورافضا عودة القاعدة وداعش بدريس الجيش الشرعي في عدن .

وأضاف في تغريدة له بتويتر، "كفى عبث بهذا الشعب العظيم المقاتل الشريف ، كفى جعله حقل تجارب لقوم الفساد جزء من جيناتهم!" .

وتابع "يطالبون الجنوب ان يبقى تحت الذل والهوان الشرعية هم أصلا يتمنون زوالها وفي قرارة أنفسهم لنبقى جميعا تحت ذل وهوان الحوثي والشرعية وعيب عليكم تتنفسوا قليل حرية ونحن محرمون منها !" .. مؤكداً أن الجنوبيون أنتزعوا حريتهم بالأرواح والدماء، مخاطباً الشماليين بقوله، فقوموا لتحرروا ارضكم وكفاكم بكاء .

وأضاف ساخراً "اصبروا كمان 5 سنوات أخرى حتى نتخلص من قادتكم ونسلم الاصلاح حكم عدن ونأتي بالإرهاب من كل دول العالم ونسلمهم معسكرات الشرعية ونجعلها عراق جديدة نحرق الأخضر واليابس جنوبا كما أحرق هادي ورجاله صنعاء وعصدها عصيد" .. مؤكداً أن المخطط كبيرا لولا لطفا الله ثم رجالنا الابطال.