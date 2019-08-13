أبرز عناوين اليمن العربي في الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية من يوم الثلاثاء، على النحو التالي: القرشي: إنجاز عملية التصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى تمت بسهولة https://www.alyamanalaraby. com/411138 "الخليج 365" يكشف حقيقية تعذيب قوات المجلس الإنتقالي لمواطن شمالي بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/411084 البحرين ترحب بالدعوة السعودية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/411093 قوات الجيش تتقدم بمعقل ميليشيا الحوثي في باقم بصعدة

https://www.alyamanalaraby. com/411095 Advertisements رئيس تحرير "الخليج 365" يكشف خارطة المعارك وتقدم القوات الشرعية في صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/411137 الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على عدد من الأسر بالساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby. com/411108 إعلامي يمني لــ"الخليج 365" المشروع الحوثي غير قابل للحياة في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/411134 انتقالي لحج يدعو المواطنين للتظاهر بمناسبة النصر في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/411128 المقاومة الوطنية تنفي اقتحام معسكر العمري

https://www.alyamanalaraby. com/411118

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