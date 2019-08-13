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أبرز عناوين اليمن العربي في الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء

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ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية من يوم الثلاثاء، على النحو التالي:

القرشي: إنجاز عملية التصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى تمت بسهولة

https://www.alyamanalaraby.com/411138

"الخليج 365" يكشف حقيقية تعذيب قوات المجلس الإنتقالي لمواطن شمالي بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/411084

البحرين ترحب بالدعوة لعقد اجتماع بشأن الأوضاع في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/411093

قوات الجيش تتقدم بمعقل ميليشيا الحوثي في باقم بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/411095

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رئيس تحرير "الخليج 365" يكشف خارطة المعارك وتقدم القوات الشرعية في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/411137

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على عدد من الأسر بالساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/411108

إعلامي يمني لــ"الخليج 365" المشروع الحوثي غير قابل للحياة في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/411134

انتقالي لحج يدعو المواطنين للتظاهر بمناسبة النصر في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/411128

المقاومة الوطنية تنفي اقتحام معسكر العمري
https://www.alyamanalaraby.com/411118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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