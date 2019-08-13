القرشي: إنجاز عملية التصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى تمت بسهولة

قال الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة المشرف العام على لجان الحج الميدانية العاملة في موسم ١٤٤٠هحرية، طارق القرشي، أن عملية التصعيد لحجاج بلادنا إلى منى وعرفات تمت بيسر وسهولة ودون أدنى عراقيل.

وذكر الوكيل أن قطاع الحج والعمرة اتبع استراتيجية جديدة في تسكين الحجاج اليمنيين تعتمد على تقليص أعداد المباني وتوسيع حجمها مما يسهل على الوكالات تقديم الخدمات إليها، وكذا يسهل على الوزارة رقابة الخدمات ورعاية الحجاج.

وأوضح أن عدد المساكن للحجاج بلغ ٣٤ فندقا بمكة المكرمة ذات مواصفات عالية وتتميز بقربها من مشعر منى.

واعتبر بأن حجاج بلادنا تم تصعيدهم إلى منى وعرفات والتنقل بين المشاعر المقدسة ب ٥٢٠ حافلة ذات موديلات حديثة، حرصا منا على توفير كامل الراحة لحجاجنا.

ولفت إلى أنه لم تسجل حوادث وفاة بسبب الازدحام او ماشابهه، حيث حصل ٦ حالات وفاة طبيعية منذ بداية الموسم منها حالة واحدة بدهس في الطائف.