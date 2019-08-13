رئيس تحرير "الخليج 365" يكشف خارطة المعارك وتقدم القوات الشرعية في صعدة

قال المُحلل السياسي جمال محسن رئيس تحرير موقع "الخليج 365"، إن هناك حشود حوثية في يافع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن هناك تصدي من جانب المقاومة ومعلومات واضحة للضغط عليهم في صعدة. وأشار بأن قوات الجيش الوطني ما زالت على قدرتها والمزيد من التقدم والمزيد من تحرير المناطق وتطهير المناطق الجبلية في صعدة. Advertisements يذكر أن قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين . وهاجمت الجيش هاجمت مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم. وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي "العريض" أسفل جبل النار.

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