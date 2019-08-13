إعلامي يمني لــ"اليمن العربي" المشروع الحوثي غير قابل للحياة في اليمن

قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني أنور الأشول، إن الحركة الحوثية يكتنفها بعض الغموض ويعتمدوا على استمرار هذا الغموض على دائرة ضيقة من أصحاب الثقة المطلقة لدي زعيمهم عبدالملك الحوثي ولهذا تجد ان تنقيذهم للمهام أو عملياتهم التي يقومون بها لاتعتمد على جهة أو فئة بعينها إن لم يكن فيها أحد رجالهم المقربين جدا من الدائرة الضيقة، ومادون هؤلا مجرد ديكور لابهار خصومهم بكثافة مناصريهم وبث الرعب عن العامة بتوسع قاعدتهم.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن هذه الطريقة نجحت معهم للأسف في ظل ضعف الأطراف الأخرى المقاومة للحركة الحوثية وبالتأكيد شخص مثل ابراهيم الحوثي أخو زعيم الحوثيين يأتي ضمن هذا الوصف للدائرة الضيقة ومثل مقتله خسارة كبيرة على هذه الدائرة الضيقة التي ذكرت.

وقال في المقابل كلما كان القرار محصورا على هذه الدائرة كلما قوبل بتذمر أنصار الحركة الحوثية لاسيما من هم دون السلالة الأمر الذي يفضي الي انشقاقات وتداعيات في صفوف الحوثيين.

وأشار لقد شهدنا في المرحلة القريبة من بداية العام انشقاق حتى من السلالة نفسها مثل عبدالعظيم الحوثي وأتباعه وهو ابن عم زعيم الحركة وقد نشهد أعمالها مشابهة في المرحلة المقبلة وباختصار المشروع الحوثي عموما غير قابل للحياة في اليمن مسألة وقت وتتواري هذه الحركة فكما ظهرت صعودا سريعا ستشهد هبوطا سريعا.