انتقالي لحج يدعو المواطنين للتظاهر بمناسبة النصر في عدن

دعت قيادات المجلس الانتقالي في محافظة لحج اليوم جميع المواطنين من ابناء المحافظة التوجه نحو مدينة عدن للتظاهر بمناسبة النصر. وتأتي تلك الدعوة للمشاركة في الفعالية الكبرى التي دعت لها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الجنوبية لدعم وتأييد خطوات القيادة السياسية الجنوبية. وقالت إن إقامة هذه الفعالية المتزامنة مع مرحلة حساسة وفارقة في نضالات وكفاح الشعب الجنوبي ومع المتغيرات التي طرأت على الساحة الجنوبية هي واجب وطني سيعبر من خلاله شعب الجنوب عن وقوفه ودعمه لقيادته السياسية الجنوبية في المجلس الانتقالي.

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