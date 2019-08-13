شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة تهز الوسط الفني في الخليج .. وفاة هذا الفنان الشهير في يوم عرفة بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحف محلية كويتية، على وفاة الفنان الكويتي ‎حمود ناصر، امس السبت. وأوضحت الصحف، أن الفنان الكويتي توفي إثر سكتة قلبية أصابته أمس الذي يصادف يوم عرفة وقد أحدثت الوفاة المفاجئة للفنان الكويتي المعروف، فاجعة في الوسط الفني الخليجي .

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