شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئيس هادي يفاجئ التحالف ...رفض حضور اللقاء مع المجلس الانتقالي وحدد شرطاً حاسماً لاي تفاهمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة ان الرئيس هادي وضع شروطا حاسمة بقبول المجلس الانتقالي كشريك سياسي عقب انقلابه على الشرعية في عدن

وقالت المصادر ان الرئيس هادي اشترط على السعودية خلال اللقاء الذي جمعه بالملك السعودي يوم امس بأن يتحول المجلس الانتقالي إلى حزب سياسي يمني ودمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية

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واشارت المصادر ان الرئيس هادي رفض اي مقترحات اخري تفرط بوحدة وسلامة اليمن اوتدمير نسيجه الاجتماعي واي شروط اخري لن تحضر الحكومة اليمنية الاجتماع الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .

جدير ذكره بأن السعودية اصدرت عدة بيانات تؤكد فيها بوقوفها ودعمها للشرعية اليمنية مؤكدة انها لا تقبل بغير وحدة وسلامة واستقرار اليمن وانها تعمل وفق قرارات مجلس الامن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

الى ذلك عقدت اليوم الاحد جلسة مباحثات بين السعودية والامارات في المملكة لمناقشة التطورات الاخيرة في عدن واكدت الامارات وقوفها الكامل الى جانب السعودية ودعم توجهها في اليمن.