شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير الأمريكي : ما رفضه " علي عبدالله صالح " مرره " هادي " بصمته المطبق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب السفير الأمريكي الاسبق في اليمن " نبيل خوري " ان اسقاط الشرعية في عدن يمثل تدشينا لتنفيذ مخطط إماراتي وافقت عليه السعودية يمثل الخيار الاسهل لتحقيق مطامع للدولتين في جنوب اليمن .

واشار خوري في تصريحات لقناة الجزيرة أن السعودية تريد بشدة مد انبوب للنفط عبر محافظة المهرة وهذا الأمر طلبته من الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " الذي رفض منح المملكة قطعة الارض في المهرة لتمرير انبوبها كما رفض اي دولة اجنبية امتيازات بانشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية .

واعتبر خوري ان صمت الرئيس هادي يعطي ورقة التوت لتمرير المخطط السعودي والاماراتي وما رفضه صالح قبله هادي .