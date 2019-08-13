شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير الأمريكي : ما رفضه " علي عبدالله صالح " مرره " هادي " بصمته المطبق ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب السفير الأمريكي الاسبق في اليمن " نبيل خوري " ان اسقاط الشرعية في عدن يمثل تدشينا لتنفيذ مخطط إماراتي وافقت عليه السعودية يمثل الخيار الاسهل لتحقيق مطامع للدولتين في جنوب اليمن .
واشار خوري في تصريحات لقناة الجزيرة أن السعودية تريد بشدة مد انبوب للنفط عبر محافظة المهرة وهذا الأمر طلبته من الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " الذي رفض منح المملكة قطعة الارض في المهرة لتمرير انبوبها كما رفض اي دولة اجنبية امتيازات بانشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية .
واعتبر خوري ان صمت الرئيس هادي يعطي ورقة التوت لتمرير المخطط السعودي والاماراتي وما رفضه صالح قبله هادي .
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