"الخليج 365" يكشف حقيقية تعذيب قوات المجلس الإنتقالي لمواطن شمالي بعدن

حصل "الخليج 365" على الصورة الحقيقية للأخرى الملفقة على المجلس الإنتقالي الذي يرأسه اللواء عيدوس بن قاسم الزبيدي.

وزعم في الصورة من قبل أحد المدونين - من أبناء المحافظات الشمالية - أن قوات المجلس الإنتقالي قامت بالإعتداء الوحشي على مواطن شمالي في عدن، ومن خلال الصورة تظهر أنها لشخص هندي ولا تمت لليمن بأي صلة.

وتكشف الصورة التي ينشرها "الخليج 365" توضيح الكذبة التي لفقها المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المجلس الإنتقالي، في الوقت الذي تدعو فيه قيادات المجلس إلى عدم الضرر بأي مواطن في عدن.

وتظهر مثل هذه الصور مكايدات تحبكها أجندات شمالية للإساءة للمجلس الإنتقالي بين الحين والآخر.