تعرف على الطقس المتوقع في المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 36° - الصغرى 29°)

صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 14°)

تعز (العظمى 30° - الصغرى 20°)

المكلا (العظمى 35° - الصغرى 27°)

الحديدة (العظمى 37° - الصغرى 30°)

سيئون (العظمى 43° - الصغرى 25°)

سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)

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ذمار (العظمى 25° - الصغرى 13°)

الجوف (العظمى 38° - الصغرى 26°)

إب (العظمى 26° - الصغرى 15°)

الغيظة (العظمى 31° - الصغرى 24°)

مأرب (العظمى 38° - الصغرى 27°)

صعدة (العظمى 29° - الصغرى 16°)

المحويت (العظمى 25° - الصغرى 14°)

عمران (العظمى 27° - الصغرى 14°)