الرائد بامهير يوجه فرق الإخلاء والإنقاذ بتأمين شواطئ المكلا

وجه قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت الرائد محمد عمر بامهير خلال أيام عيد الاضحى المبارك فرق الإخلاء والإنقاذ التي تم نشرها على شواطئ مدينة المكلا . وجاء ذلك التوجية بعد اطلاعة على مستوى جاهزيتها للقيام بمهامها في عملية تأمين شواطئ المدينة ، وكذلك مستوى الإعداد والترتيب للقيام بمهام عملية تأمين الشواطئ ونشر الدوريات الراجلة والدوريات البحرية على الزوارق خلال أيام العيد من الساعة 4 عصرا من كل يوم .

و وجه القائد بامهير جميع الأفراد والفرق المرابطة ببذل كافة الجهود لإنجاح المهام الموكلة لها، مشددا على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة من الساعة 4 عصرا ، والعمل على إرشاد المواطنين والتعاون معهم لقضاء أوقات سعيدة وآمنة خلال فترة استجمامهم على الشواطئ.

وتقدم القائد بامهير بالشكر لفرق الاخلاء والانقاذ والافراد على جهودهم التي يبذلونها لخدمة الناس وحضرموت في مواقع الشرف والبطولة، ناقلا لهم التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك.

كما شكر القائد بامهير جهود القيادة العسكرية والسلطة المحلية بالمحافظة وقوات التحالف العربي متمثلة بقيادة المملكة العربية السعودية وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل لقوات خفر السواحل بكافة الاحتياجات من معدات ومركبات وكل مايلزم هذة القوة وتسهيل كافة مهامها .