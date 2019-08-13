المجلس الإنتقالي يخصص مكاتبه بمديريات عدن لإستقبال شكاوي المواطنين

أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن تخصيص مكاتبه في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان، لإستقبال بلاغات شكاوي المواطنين بخصوص عمليات النهب .

وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك في تغريدة له بتويتر، "تستقبل مكاتب الانتقالي في مديريات عدن الثمان بلاغات شكاوي المواطنين بخصوص عمليات النهب، وكذلك بخصوص الإخلال بالعفو العام الصادر من الرئيس عيدروس الزبيدي" .

وأكد بن بريك على ضرورة ان تكون الشكاوي والبلاغات موثقة بالأدلة سواء كان الإخلال من جنود أو مواطنين مدنيين .. لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع أمن عدن .

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وفي تغريدة سابقة، قال بن بريك أن أي فرد أو مجموعة من القوات الجنوبية بكل قطاعاتها العسكرية تخالف أمر العفو العام الذي أطلقه القائد العام للقوات الجنوبية الرئيس عيدروس الزبيدي ستكون تحت طائلة العقوبة العاجلة المعلنة.

وأضاف أنه سيتم إعلان رقم هاتف لغرفة تلقي الشكاوي من المواطنين بهذا الخصوص وسيطلب الإثباتات على التعدي .