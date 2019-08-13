رد الكاتب الصحفي، هاني مسهور، على مقال السياسي السعودي، عبدالرحمن الراشد، المشرف على قناتي العربية والحدث، الذي نشره أول أمس، في جريدة الشرق الأوسط بشأن الأحداث التي شهدتها عدن وحمل عنوان "معركة ليلة العيد في عدن" .
وقال مسهور في تغريدة له بتويتر، "الجنوبيون لم يطالبوا بعد بالانفصال فهذا استحقاق له توقيت آخر لم يحين وقته" .. معتبراً تشبيه الجنوب في مرحلة الاستعمار البريطاني جناية حتى الخليج الذي كان تحت الحماية البريطانية بإنه سقطة فادحة .
وأضاف "بقية المقال يؤكد حاجتك للقراءة أكثر في القضية اليمنية ومحددات الأمن القومي العربي" .
وأثار مقال عبدالرحمن الراشد جدلاً واسعاً في الجنوب، كونه تضمن إتهامات للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بالإضرار بالقضية الجنوبية بسبب تحركاته الأحد الماضي ضد معسكرات الإصلاح في عدن، إلى جانب تشبيه قضية الجنوب بقضايا بعض الأقاليم التي تريد الإنفصال عن بلدانها .
كانت هذه تفاصيل خبر مسهور رداً على الراشد : الجنوبيون لم يطالبوا بعد بالانفصال لانه لم يحين وقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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