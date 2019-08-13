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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهدت ماذا كتبت صحيفة عكاظ السعودية عن مدينة عدن فجر اليوم !؟

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن بعد يوم من التهدئة التي دعت إليها السعودية، وأعلن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أمس (الإثنين) التزامه بوقف التصعيد والحضور إلى السعودية.

بعد لقاء العاهل السعودي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ضاحي خلفان تعهد ضاحي خلفان بعدم الحديث عن اليمن بعد اليوم.

وأرجع متابعين للشأن اليمني هذه التعهد الذي قيد الرجل إلى اوامر صارمة تلقاها من قيادته .

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وجاء تعهد خلفان بعد سيل من التغريدات التي نشرها خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية حول اليمن والرئيس هادي وأحداث عدن.

وتطاول مدير شرطة دبي السابق في تغريداته الأخيرة على الرئيس هادي وصلت إلى حد الشتائم، لكن تلك التغريدات قوبلت بسخط كبير من طرف اليمنيين.

ويبدو أن خلفان المعروف بآرائه الجريئة قد تعرض لضغوط بعد التغريدات التي اعتبرها كثيرون مسيئة جدا لشخص الرئيس هادي ولليمن واليمنيين عموما.

وقال خلفان اليوم الاثنين "‏على اية حال البعض لا يسمع النصيحة الصادقة...التملق ليس من طباعي...قررت شخصيا أن لا اتحدث بعد اليوم عن اليمن".



وقال سكان محليون أن الوضع عاد للهدوء وتمكنوا من النزول لقضاء حاجاتهم بكل يسر وسهولة، في حين شوهدت القوات الأمنية تنتشر في مختلف الشوارع والدوائر الحكومية، منعاً لأي استغلال من أي عناصر إرهابية أو فوضوية.

فيما كشفت منظمة «تجمع عدن» الحقوقية أمس عن وقوع عدد من الانتهاكات تعرض لها المدنيون خلال الأحداث الأخيرة، وتنوعت بين الاعتداء ونهب الممتلكات والمحلات التجارية والبسطات، كما ذكرت وسائل إعلامية يمنية أن عناصر مسلحة اقتحمت منزل رئيس البنك المركزي حافظ معياد وعبثت بمحتوياته، لكن نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك نفى ذلك، قائلاً: «من يتكلمون عن حالات النهب التي حصلت وينسبونها لرجالنا عليهم أن يثبتوا لنا حالة بالدليل مع أسماء الناهبين أو صورهم إن لم تكن هناك أسماء، وسيرون ما ستكون العقوبة السريعة والمعلنة».

وأضاف بن بريك عبر تغريدات على حسابه في «تويتر»: «أما أن نظل رهن آلة الإعلام المضاد أو التضخيم فكل ذلك لغرض التشويه»، مضيفاً: «من يثبت عليه النهب ستكون عقوبته معلنة، ومن يتجرأ على حرمات البيوت ستكون عقوبته معلنة».