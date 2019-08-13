وردنا الان : محمد بن سلمان في صدمة وذهول بعد مشاهدته هذا الخبر على شاشة قناة العربية .. شاهد الطعنة الغادرة التي تلقاها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محمد بن سلمان في صدمة وذهول بعد مشاهدته هذا الخبر على شاشة قناة العربية .. شاهد الطعنة الغادرة التي تلقاها

في مشهد كشف صدق رواية انقلاب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الملقب بـ”شيطان العرب” على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بثت قناة العربية السعودية تقريراً خطيراً جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلت فيه أين جثة جمال خاشقجي، وهو الصحفي السعودي الذي قتل في الثاني من اكتوبر العام الماضي بمقر القنصلية السعودية باسطنبول. شاهد ايضا هذه الاخبار الساخن : عاجـــل : مقتل فنان عربي شهير بسبب اغنية في حفل زفاف ..لن تصدق من يكون .. «شاهد الصور وهو ملطخ بالدماء» إيفانكا ترامب مرتاحة للغاية لما فعله محمد بن سلمان يوم الخميس.. شاهد كيف عبرت عن شعورها؟ عاجـــل : انقلاب مفاجئ على الامير محمد بن سلمان .. والشعب السعودي في ذهول مما يحدث ! Advertisements وأعدت القناة السعودية التي تتبع أوامر ابن زايد، تقريراً حول مقتل خاشقجي، كاشفة عن دور ابن سلمان في قتل الصحفي الشهير، متسائلة عن مكان جثته المختفية منذ اغتياله. وعلق العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، على التقرير الذي بثته العربية قائلاً :” الامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة العربية من يدفع اكثر.!

وكانت مقررة الأمم المتحدة التي تحقق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، طالبت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي إيه، بكشف ما لديها من سجلات استخبارية بشأن القتل. وقالت آنياس كالامار، خلال حديثها في فعالية خاصة بحقوق الإنسان في لندن، إنها لم تتلق حتى الآن إلا ما وصفته بالقليل من المساعدة من واشنطن. وأضافت: “الصمت ليس خيارا. ويجب الكلام بحرية وبصراحة، ولكن هذا أيضا ليس كافيا. يجب أن نتخذ إجراء”. وقالت كالامار إن على تركيا – وهي البلد الذي اختفى فيه خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول – نشر ما تعرفه. وطالبت المقررة أيضا بتحقيق جنائي بشأن المسؤول الرئيسي وراء القتل #انقلاب_تحت_انظار_الرياض#الإمارات_تخون_السعوديهفي كل الملفات

قناة #العربية تنقلب على بن سلمان بأوامر من#الكوتش وتبث تقريرا خطيراً عن دوره في قتل خاشقجي وتتسائل#أين_جثة_جمال_خاشقجيالامارات الان تملك القناة بأرخص الأثمان لان عملائها سعوديين داخل القناة

العربية من يدفع اكثر pic.twitter.com/vZcErVttxd — شاهين السليطي (@shaheensulaiti)August 11, 2019

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