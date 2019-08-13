يوسف الشريف : الجنوبيون قاموا بعمل أمني لطرد الجواسيس ولم يعلنوا الإنفصال

قال الصحفي المتخصص في الشؤون التركية، يوسف الشريف، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي، بتحركاته الأخيرة في عدن قام بطرد جواسيس إيران وقطر والإخوان ولم يعلن الإنفصال .

جاء ذلك في رد له على مقال للكاتب السياسي السعودي، عبدالرحمن الراشد، نشر في جريدة الشرق الأوسط، بعنوان "معركة ليلة العيد في عدن" .

وجاء في رد الشريف "اسمحلي استاذي، كلامك صحيح لكن اخشى انه جاء ايضا في غير وقته، فالجنوبيون قاموا بطرد الشرعية من عدن ثأرا لقتلاهم الذين يعتقدون ان الشرعية هي من ساعد القاعدة والحوثيين على استهدافهم، ولم يعلنوا الانفصال".

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وأضاف "هو عمل امني وليس سياسي. هدفهم كان طرد جواسيس ايران وقطر والاخوان وليس الانفصال" .

وأشار الشريف إلى أن الجنوبيون لا يخفون رغبتهم بالانفصال منذ سنوات .. مؤكداً أن تقديم هذا الموضوع اليوم قد يغطي على ما هو اولوية واهم، الا وهو الاختراق الايراني القطري الاخواني للشرعية اليمنية الى حد النخاع.

وأضاف "فلو قال الجنوبيون ان الشرعية هي من اعطى القاعدة والحوثيين احداثيات معسكراتهم، فهل يمكننا ان ننفي جازمين؟" .