مليشيا الحوثي تحصل على 454 مليار من فارق الصرف

كشفت مصادر اقتصادية ان مليشيات الحوثي تتحصل على موارد كبيرة جداً من فوارق أسعار الصرف لتجار المشتقات النفطية بين السوق السوداء للصرافة وسعر البنك المركزي للدولار.
وأوضحت المصادر بحسبب وكالة خبر أن إيرادات المليشيات من فوارق سعر الصرف خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 نحو 190 ملياراً و332 مليون ريال.( حوالي 759 مليون دولار ).
وقدّرت المصادر أن يفوق الفارق في أسعار الصرف للمشتقات النفطية 454 مليار ريال(حوالي 1.8 مليار دولار )، على اعتبار أن الحد الأدنى لتغطية فاتورة الاستيراد من السلع الأساسية، إضافة إلى المشتقات النفطية، يصل إلى 365 مليون دولار شهرياً.
وأكدت المصادر أن المضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء تعود إلى خزائن الحوثي بمليارات الريالات.
واشارت إلى أن هذه العملية تتم تحت إشراف اللجنة النفطية المتفرعة من اللجنة الاقتصادية لجماعة الحوثيين، التي يتولى إدارتها عبد الكريم الحوثي.
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