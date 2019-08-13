شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فنان عربي شهير مع شقيقه بسبب أغنية في حفل زفاف تحول إلى مجزرة مروعة.. «شاهد الفيديو وهو ملطخ بالدماء» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول حفل زفاف إلى مجزرة قتل خلالها ثلاثة اشهاص وجرح ثلاثة آخرون بسبب أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان . ووفقا لصحيفة "البيان، وقع الحادث بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار. وأشارت المعلومات إلى أن الخلاف نشب على خلفية أغنية في حفل الزفاف Advertisements وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان علي ياسين وهو يغني في حفل زفاف قبيل وقوع الحادث الذي تسبب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار. قام المطرب بغناء "موال" لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، الأمر الذي دفع بآخرين إلى إطلاق النار عليه وقتله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فنان عربي شهير مع شقيقه بسبب أغنية في حفل زفاف تحول إلى مجزرة مروعة.. «شاهد الفيديو وهو ملطخ بالدماء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.