شاهد : صورة ”مثيرة” لفنانات مصريات وسط مكة المكرمة بين ملايين الحجاج .. ما الذي يحدث في بلاد الحرمين؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صورة ”مثيرة” لفنانات مصريات وسط مكة المكرمة بين ملايين الحجاج .. ما الذي يحدث في بلاد الحرمين؟

ذهبت الفنانتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، إلى المملكة لأداء فريضة الحج. Advertisements وأدت يسرا الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها. ومن المقرر أن تعود يسرا وإلهام شاهين، ومعهما الإعلامية هالة سرحان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.

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