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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هذا ما حصل لشاب تزوج ثلاث فتيات في ليلة واحدة..شاهد الفاجعة؟

شهدت محكمة الأسرة في القاهرة قضية غريبة أثارت ذهول القاضي والحضور بعد أن اتفقت 3 زوجات لرجل واحد على خلعه بسبب اختلاله عقلياً.

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وبحسب صحيفة “أخبار الخليج”، أكدت الزوجات عزة ومنال ورحاب أن الزوج علاء (34 عاماً) استعان بـ “خطابة” لتزويجه الفتيات الثلاث اللاتي رضين بالعيش سوياً في بيت واحد، بينما بدأت تصرفات الزوج الغريبة مع أول يوم.

تقول عزة إنه لم يحضر الزفاف؛ بل أرسل إليها السائق ليأتي بها إلى المنزل، وفعل كذلك مع منال ورحاب، فيما فوجئن به نائماً لم يقابلهن، فتغاضين عن الموقف إلا أنه واصل سلوكه المهين.

وتقول رحاب إنه كان يتعمد إهانتها في الشارع وأمام الغرباء، بل ذهبت منال إلى أنه أيقظها يوماً على الضرب المبرح؛ لأنه شاهدها تخونه في أحلامه، وغيرها من التصرفات لتجتمع الزوجات على خلعه بعد شهر واحد من عقد القران.