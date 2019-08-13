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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد ‘‘أغرب فيديو’’ عن ’’دولة مثيرة‘‘ يعيش شعبها في العام ‘‘3018‘‘ لهذه الأسباب.. وهذه ‘‘25 دليلا‘‘ على ذلك(لا يفوتك)

تداول ناشطون على موقع يوتيوب مقطعا مصورا رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" عن اليابان وما وصلت إليه من تقدم باهر. ويعرض المعلق 25 دليلا حول كيف أن اليابان تعيش في العام 3018 خلافا للعالم المتقدم الذي ما يزال متأخرا عن اليابانيين بقرابة 1000 عام Advertisements ويقول المعلق بحسب رصد "بويمن" أن اليابان تعيش في العصر المذكور ليس بالتكنولوجيا إنما بالأنماط المعيشية التي يمارسها الشعب الياباني بشكل تلقائي. بويمن يضع متابعيه للاستمتاع بالفيديوأدناه:

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