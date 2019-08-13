شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يشكل وفده الى حوار الرياض برعاية سعودية .. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، ان رئاسة المجلس اقرت تشكيل وفدها الى حوار الرياض تلبية للدعوة السعودية من اجل حل الملفات الشائكة في عدن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت المصادر ان الوفد سيتكون من :

وفد المجلس الانتقالي الى حوار الرياض

1- ناصر الخبجي

2- احمد لمس

3- احمد بن بريك

4- لطفي شطارة

ولم يصدر اي اعلان رسمي من المجلس الانتقالي لتاكيد ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يشكل وفده الى حوار الرياض برعاية سعودية .. الاسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.