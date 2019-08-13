شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محافظ يكشف تفاصيل خطيرة عن الرئيس هادي ...هل هو خائن ؟ اين يختفي ساعة الحسم ويسلم الشرعية لخصومه ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الناشط والحقوقي نبيل فاضل تفاصيل سقوط محافظة اب بيد الحوثيين في العام 2014 م نقلاً عن محافظ اب وفيما يلي نص ما قاله : أخبار قد تهمك : Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ يكشف تفاصيل خطيرة عن الرئيس هادي ...هل هو خائن ؟ اين يختفي ساعة الحسم ويسلم الشرعية لخصومه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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