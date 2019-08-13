شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة الفنانة الخليجية الشهيرة تخطف جميع الأنظار برقصتها المثيرة..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #أذهلت الابنة الصغرى الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها فيديو ظهرت فيه ابنتها الصغرى وهي ترقص اثناء جلوسها في السيارة. وخطفت الطفلة أنظار المتابعين بطريقة الرقص التي تتقنها ، وتساءل الكثيرون عما إذا كانت الطفلة تتبع دورات في الرقص الاحترافي. أخبار قد تهمك : Advertisements ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على التطبيق فيديو كشفت فيه خضوعها لعدة عمليات تجميل .

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