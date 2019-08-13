شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أنباء عن إسقاط الانتقالي لمحافظة جنوبية جديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواردت أنباء عن دفع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي فجر اليوم الثلاثاء بتعزيزات وقوات إلى محافظة جنوبية جديدة، لإسقاطها والسيطرة عليها.
وأفادت الأنباء أن الانتقالي الجنوبي دفع بأكثر من 100 مدرعة وآلية عسكرية إلى محافظة لحج، للسيطرة عليها.
وأوضحت الأنباء أن عناصر الانتقالي يشنون في الأثناء هجوما واسعا على معسكرات القوات الحكومية في محافظة لحج.
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