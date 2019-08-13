عدن - ياسمين عبدالعظيم - بملابس صيفية فاضحة أشبه بـ‘‘فيفي عبده’’.. الفنانة الكويتية المشهورة ترقص حافية القدمين في شوارع تركيا وتنشر ‘‘فيديو صادم’’

2019/08/13 الساعة 02:49 ص

أشعلت الفنانة الكويتية مونيا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت ترقص حافية القدمين في شوارع تركيا.

وظهرت مونيا، المعروفة باسم ”الدكتورة مونيا الحب“، في الفيديو الذي تحفظ "ناس تايمز" عن نشره، ترتدي فستانًا صيفيًا قصيرًا وترقص خلال جولة سياحية في تركيا.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: ”يجب عليكِ سيدتي الجميلة أن تؤمني بأن ما لديكِ ليس لدى غيرك من النساء، فتكبري وموجي ولا تأبهي لمن يحاول إيقاف منبع الدلال والدلع مع حضرة جناب الملكة“.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين المتابعين الذين شبهوها بالراقصة فيفي عبده وأنها تتعمد الإثارة والجدل.

ومونيا هي من أب كويتي وأم لبنانية، شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية، وبعدها اتجهت للمجال الغنائي وحققت نجاحًا اتفق واختلف بشأنه كثيرون، ثم عادت للتمثيل مرة أخرى.

وغالبًا ما تحدث مونيا ضجة في أوساط المتابعين، بسبب صورها وفيديوهاتها التي يراها البعض جريئة وتسبب جدلاً واسعًا.