وردنا الان : أول محافظة جنوبية تنتفض على مليشيات الانتقالي وتشتبك مع قائد الحزام الأمني وتجبره على الفرار(فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أول محافظة جنوبية تنتفض على مليشيات الانتقالي وتشتبك مع قائد الحزام الأمني وتجبره على الفرار(فيديو)

انتفض أبناء محافظة لحج جنوبي اليمن، على مليشيات الحزام الأمني في المحافظة بعد قيام الأخيرة بمحاولة تنفيذ حملة أمنية لاعتقال قيادي عسكري رفيع في الشرعية. Advertisements وذكر الصحفي اليمني الشهير، أنيس منصور ، أن قائد الحزام الأمني التابع للإمارات في محافظة لحج، نفذ حملة أمنية لاعتقال قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة، لكنه فوجئ بأبناء المنطقة بالتصدي له ولمليشياته والهجوم على الحملة واغتنام ما فيها، ليفر قائد الحزام بجلده . ودعا منصور، في الفيديو الذي رصده محرر، "بويمن" أبناء عدن إلى العمل نفس ما عمل أبناء لحج، وتشكيل لجان مسلحة في الحارات لصد مليشيات الانقلاب التابعة للانتقالي ومنعها من اقتحام المنازل ونهبها والعبث فيها.

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