شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جنسية تطارد هذة النجمة العالمية .. شاهد الفيديو الصادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فضيحة جنسية تطارد هذة النجمة العالمية .. شاهد الفيديو الصادم

يبدو أن الكوارث تتوالى على النجمة كاتي بيري، فبعد أيام من تغريمها الملايين لسرقتها فكرة أغنية ”دارك هورس“ من مغني الراب فلايم، اتهم عارض أزياء كاتي بالتحرش به ونزع سرواله أمام أصدقائها في حفل.

وعمل العارض ”جوش كلوس“ مع كاتي في كليب ”Teenage Dream“، وبعد فترة كان جوش وكاتي في حفل عيد ميلاد صديق مشترك في عام 2012، عندما تحرشت به المطربة الأمريكية البالغة من العمر 34 عامًا الآن.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تكتم جوش كلوس على الحادث، ولم يتحدث عنه مطلقًا حتى كسر صمته أمس الأحد، في الذكرى السنوية للكليب، وقال في فيديو نشره على ”إنستغرام“ إن الحادث وقع في حفل عيد ميلاد مصمم الأزياء ”جوني وجيك“، بعد فترة من انفصال كاتي عن زوجها السابق ”راسل براند“ في عام 2012.

وشرح: ”أنا أكشف هذا الآن لأن ثقافتنا مصرة على إثبات أن امتلاك الرجال للسلطة يجعلهم منحرفين، وأنا أردت أن أكشف أن النساء اللائي يتمتعن بالسلطة مثيرات للاشمئزاز أيضًا“.

Advertisements

وأضاف جوش ”كانت كاتي واضحة جدًا أنني لست صديقها، بل كانت تعاملني كعاهرتها، فعندما التقينا انسجمنا للغاية وكنت معجبًا بها، وكنا نغني سويًا وكانت لطيفة في البداية، ولكن عندما كان هناك آخرون حولنا، كانت تتصرف ببرود وقسوة هائلة، حتى أنها وصفت تقبيلي في الكليب بالمقزز“.

وتابع: ”لقد شعرت بالحرج الشديد ولكني ظللت أبذل قصارى جهدي، لأن ابنتي كانت مجرد طفلة صغيرة، وكنت أعلم أنه يجب عليّ التحمل من أجلها، وبعد اليوم الأول من تصوير الكليب، دعتني كاتي إلى ناد للتعري في سانتا باربرا، لكنني رفضت وأخبرتها بأن عليّ العودة إلى الفندق والراحة، لأن هذه الوظيفة هي كل ما لدي الآن“.

وكشف: ”بعد فترة كنا في حفل عيد ميلاد جوني وجيك، وعندما رأيتها، تعانقنا وعندما استدرت لتقديم صديقي، سحبت سروالي وملابسي الداخلية للأسفل فجأة، لتكشف عن عضوي الذكري لصديقيها والحشد المحيط بنا“.

وشعر كلوس بالإحراج والاهانة؛ بسبب التجربة المزعومة، وقال إنه تأخر كل هذه الفترة في كشف الواقعة؛ لأنه أصيب بصدمة في البداية، وأراد في وقت لاحق الانتظار حتى لا يُعتقد أنه يحاول تحقيق مكاسب مالية، لكنه شعر بأنه بحاجة إلى توعية الناس بشأن استغلال النساء للسلطة.

ولم يستجب المتحدث باسم كاتي بيري على طلبات الصحيفة للتعليق.