شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل..وزير يقدم استقالته رسمياً لهذا السبب الخطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استقال وزير الصحة في الكونغو الاثنين، بعد أن نزعت عنه مسؤولية إدارة تفشي الإيبولا في البلاد، مما قد يمهد الطريق لبدء استخدام لقاح ثان لاحتواء الوباء المتفشي.

وأشرف الوزير أولي إيلونجا على استجابة البلاد على مدى نحو عام لثاني أخطر تفش للإيبولا في التاريخ. وأسفر المرض عن قتل أكثر من 1700 شخص وأعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.

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كذلك عين الرئيس فيلكس تشيسكيدي يوم السبت فريقا بقيادة جان جاك مويمبي، مدير معهد الأبحاث الطبية الحيوية لتنسيق استجابة الحكومة بدلا من إيلونجا.

وفي خطاب استقالته، انتقد الوزير قرار بدء استخدام اللقاح الثاني الذي صنعته شركة جونسون أند جونسون وتدعمه منظمة الصحة العالمية. وقال إن اللقاح الثاني لم تثبت فاعليته.