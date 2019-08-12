قوات «الجيش» تسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اسقطت قوات الجيش الوطني، يوم الأحد، طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وبحسب موقع الجيش فأن الطائرة كانت تحاول استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مثلث "عاهم"، بالمحافظة.
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وتبيّن بعد فحص حطام الطائرة المسيّرة انها إيرانية الصنع.
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