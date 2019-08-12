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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: 

الإنتقالي يدعو للتظاهر يوم الخميس بعدن وناشطون يتفاعلون مع هاشتاج خطاب الزبيدي

https://www.alyamanalaraby.com/410960

الحوثي يجعل من صنعاء ثكنة عسكرية في أيام عيد الأضحى

https://www.alyamanalaraby.com/410961

تعرف على حقيقة الدور الذي لعبته الإخوانية توكل كرمان لتقسيم المنطقة العربية

https://www.alyamanalaraby.com/410980

تقارب يجمع مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح

https://www.alyamanalaraby.com/410982

المجلس الإنتقالي يحقن دماء الأبرياء ويلبي دعوة

https://www.alyamanalaraby.com/410986

الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مجمل الأحداث في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/410987

هاني بن بريك: رجالنا مخلصون في أداء واجبهم وبعيدون كل البعد عن السلب والنهب

https://www.alyamanalaraby.com/410989

نزار هيثم يؤكد أن الانتقالي سيبقى شوكة في ظهر أعداء الجنوب

https://www.alyamanalaraby.com/410990

محمد بن زايد: ندعو الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في المملكة

https://www.alyamanalaraby.com/410994

جنوبيون يردون على السياسي عبدالرحمن الراشد: الجنوب دولة مسبقاُ

https://www.alyamanalaraby.com/410995

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد موقفه المساند للتحالف العربي

https://www.alyamanalaraby.com/410996

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محلل سياسي: الإصلاح موالي للحوثي وإيران ولا يهمه أمن اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/410997

ناشط سياسي: هجومهم على هاني بن بريك حملة على مشروع استقلال الجنوب

https://www.alyamanalaraby.com/410998

2000 أسرة فقيرة تستفيد من أضاحي العيد في الساحل الغربي بدعم إماراتي

https://www.alyamanalaraby.com/410999

مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في صعدة

https://www.alyamanalaraby.com/411006

وكيل محافظة سقطرى يتفقد أحوال المرضى في مستشفى خليفة بن زايد

https://www.alyamanalaraby.com/411008

السعودية والامارات وواحدية الهدف والموقف في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/411009

سياسي يمني لــ "الخليج 365": تصفية «ابراهيم الحوثي» يكشف الصراعات بين المليشيا

https://www.alyamanalaraby.com/411013

قتلى وجرحى من المليشيا بمواجهات مع المقاومة والعمالقة بالبيضاء

https://www.alyamanalaraby.com/411014

منصور صالح : الإنتقالي خلص الرئيس هادي من هيمنة الإخوان وندعوه للعودة إلى عدن

https://www.alyamanalaraby.com/411016

قيادي في الإنتقالي : عويل المهزوم لن يغير شيئاً مما حدث في عدن

https://www.alyamanalaraby.com/411017

سياسيون جنوبيون يردون على الراشد : مقالك بعيد كل البعد عن الواقع

https://www.alyamanalaraby.com/411018

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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