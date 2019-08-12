أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: الإنتقالي يدعو للتظاهر يوم الخميس بعدن وناشطون يتفاعلون مع هاشتاج خطاب الزبيدي https://www.alyamanalaraby. com/410960 الحوثي يجعل من صنعاء ثكنة عسكرية في أيام عيد الأضحى https://www.alyamanalaraby. com/410961 تعرف على حقيقة الدور الذي لعبته الإخوانية توكل كرمان لتقسيم المنطقة العربية https://www.alyamanalaraby. com/410980 تقارب يجمع مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح https://www.alyamanalaraby. com/410982 المجلس الإنتقالي يحقن دماء الأبرياء ويلبي دعوة السعودية https://www.alyamanalaraby. com/410986 الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مجمل الأحداث في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/410987 هاني بن بريك: رجالنا مخلصون في أداء واجبهم وبعيدون كل البعد عن السلب والنهب https://www.alyamanalaraby. com/410989 نزار هيثم يؤكد أن الانتقالي سيبقى شوكة في ظهر أعداء الجنوب https://www.alyamanalaraby. com/410990 محمد بن زايد: ندعو الأطراف اليمنية لاغتنام فرصة الحوار في المملكة https://www.alyamanalaraby. com/410994 جنوبيون يردون على السياسي عبدالرحمن الراشد: الجنوب دولة مسبقاُ https://www.alyamanalaraby. com/410995 بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد موقفه المساند للتحالف العربي https://www.alyamanalaraby. com/410996 Advertisements محلل سياسي: الإصلاح موالي للحوثي وإيران ولا يهمه أمن اليمن https://www.alyamanalaraby. com/410997 ناشط سياسي: هجومهم على هاني بن بريك حملة على مشروع استقلال الجنوب https://www.alyamanalaraby. com/410998 2000 أسرة فقيرة تستفيد من أضاحي العيد في الساحل الغربي بدعم إماراتي https://www.alyamanalaraby. com/410999 مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في صعدة https://www.alyamanalaraby. com/411006 وكيل محافظة سقطرى يتفقد أحوال المرضى في مستشفى خليفة بن زايد https://www.alyamanalaraby. com/411008 السعودية والامارات وواحدية الهدف والموقف في اليمن https://www.alyamanalaraby. com/411009 سياسي يمني لــ "الخليج 365": تصفية «ابراهيم الحوثي» يكشف الصراعات بين المليشيا https://www.alyamanalaraby. com/411013 قتلى وجرحى من المليشيا بمواجهات مع المقاومة والعمالقة بالبيضاء https://www.alyamanalaraby. com/411014 منصور صالح : الإنتقالي خلص الرئيس هادي من هيمنة الإخوان وندعوه للعودة إلى عدن https://www.alyamanalaraby. com/411016 قيادي في الإنتقالي : عويل المهزوم لن يغير شيئاً مما حدث في عدن https://www.alyamanalaraby. com/411017 سياسيون جنوبيون يردون على الراشد : مقالك بعيد كل البعد عن الواقع https://www.alyamanalaraby. com/411018

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