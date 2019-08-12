سياسيون جنوبيون يردون على الراشد : مقالك بعيد كل البعد عن الواقع

أجمع سياسيون جنوبيون على أن مقال الكاتب السعودي، عبدالرحمن الراشد، بعنوان "معركة ليلة العيد في عدن" بعيد كل البعد عن الواقع الجنوبي والإرهاصات التي سبقت المعركة .

وأكد المحللون في ردود رصدها (الخليج 365) أن طريقة تناول الراشد وسرده لأسباب وأهداف ونتائج المواجهات ينم عن جهل بالقضية الجنوبية .. مذكرين بإن الجنوب كان دولة مستقلة لها علمها وعملتها ومقعدها في الأمم المتحدة وليست كالنماذج التي تناولها الراشد في مقاله .

وقال د حسين لقور، في رده على المقال، "لا زال الأستاذ عبدالرحمن مسكون بسنوات المعسكريين الشرقي والغربي ولم يغادره" .. لافتاً إلى أن قضية الجنوب ليست وليدة عاصفة الحزم ولا حتى من عام الوحدة بل هي منذ تم اختطافها على يد شلة من المغامريين القومجيين في ٦٧م والبسوها ثوب اليمننة ومن تلك اللحظة كانت مشاكل تتمحور من هذا الفعل حتى يومنا.

أما الناشط السياسي، نصر العيسائي، فقال "فقط للتصحيح، أخطأت بالمقارنة بالأقاليم المطالبة بالانفصال" .. لافتاً إلى أن جنوب اليمن عضو في الأمم المتحدة ومعترف به من جميع دول العالم، دخل في اتفاقية وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية وتم نقض الاتفاقية، ويجب العودة إلى الوضع الطبيعي دولتان مستقلتان مثلما حدث بين مصر وسوريا ووفقا للقانون الدولي .

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أما الإعلامي، احمد علوي شيخ الشاطري فأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمثل اراده شعب .. مضيفاً "نحن نطالب بعوده دولتنا والتي تم احتلها بالقوه من صنعاء وبيان ابها ٩٤ اكد ان لا وحده بالقوه كذلك قرارات مجلس الأمن" .

وتابع مخاطباً الراشد، "تحليلك غير جيد فلا صنعاء ستقبل بالاستقلال الجنوب فما يهمم هي الارض لا الشعب في الجنوب" .

من جانبه إكتفى المحامي، حسين يحيى، بالقول "بعيد كل البعد عن الواقع... الأفضل تزور الجنوب وتعمل تقييم من أرض الواقع" .