قيادي في الإنتقالي : عويل المهزوم لن يغير شيئاً مما حدث في عدن

قال قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عويل المهزوم، في إشارة إلى حزب الإصلاح، لن يغير شيئاً مما حدث في العاصمة المؤقتة عدن .

وذكر عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام للمجلس، فضل الجعدي، في تغريدات له بتويتر، "تحطمت احلام حزب الإخونجيين في الاستمرار بنهب الجنوب بعد ان تم تنظيف عدن من أوكارهم الإرهابية وإفشال خططهم بتفجيرها من الداخل والسيطرة عليها" .. مضيفاً "ولذلك تراهم اليوم كمن يتخبطه الشيطان من المس ..!" .

وتابع "إنه عويل المهزوم الذي لن يغير أي شيئ مما حدث علاوة على أن هؤلاء الممتلئين بأحقاد التاريخ سيصبحون قريبا في هامش التاريخ" .

وعملت الآلة الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح ونشطاء الحزب خاصة الموالون لقطر، على محاولة شيطنة تحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن، لإنهاء النفوذ الإخواني في القوات التابعة للشرعية والمتمركزة في العاصمة عدن .