منصور صالح : الإنتقالي خلص الرئيس هادي من هيمنة الإخوان وندعوه للعودة إلى عدن

أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الإنتقالي قدم خدمة كبيرة لرئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتخليصه من هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن .

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة العربية الإخبارية، أثناء الحديث عن الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن .

ودعا منصور باسم المجلس الإنتقالي الرئيس هادي للعودة إلى العاصمة عدن لقيادة معركة تخليص اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية والمشروع الإيراني الذي تنفذه .. لافتاً إلى أن الحديث عن فك إرتباط الجنوب عن الشمال هو مشروع مؤكد ولكن مؤجل .

وأضاف "المجلس الإنتقالي حليف إستراتيجي للتحالف العربي ومشارك في المواجهات ضد الميليشيات الإنقلابية في الساحل الغربي والضالع وتقدمت نحو محافظات شمالية مثل تعز وإب في إطار محاربة المشروع الإيراني" .. ساخراً في الوقت نفسه من المزاعم التي قالت أن ما تحركات المجلس الإنتقالي هي إنقلاب على الشرعية للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن .

وبشأن الإنسحاب من المواقع التي سيطر عليها المجلس، أكد منصور أن قوات المجلس إنسحبت من قصر المعاشيق الرئاسي والذي لم يكن يوماً هدفاً للمجلس ولم تقتحمه قوات المجلس .. مستبعداً إنسحاب قوات المجلس من المعسكرات التي تم تحريرها من عناصر الإصلاح كون القوات المتمركزة فيه تلك المعسكرات هي قوات الحزام الأمني المشكلة بقرار من الرئيس هادي .