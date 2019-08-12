قيادي في الإنتقالي يشيد بالأدوار النضالية للزامكي

أشاد عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، عبدالفتاح القطيبي، بالأدوار النضالية للقيادي في المقاومة الجنوبية، العقيد، سليمان الزامكي .

جاء ذلك خلال زيارته، للزامكي في منزله بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، مساء اليوم .

وقال القطيبي أنه كان للمناضل الزامكي أدوار بارزة منذ انطلاقة الحراك الجنوبي السلمي وحتى تحرير عدن من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حين قاد مقاومة خورمكسر البطلة.

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وأكد القيادي الانتقالي ان المجلس ينظر إلى الزامكي وكل المناضلين الشرفاء كعناصر قوة وشركاء لا يمكن الاستغناء عنهم في معركة تثبيت الأمن والاستقرار ومواجهة المؤامرات التي تستهدف الجنوب ،وتحاول النيل من قضيته،وهم موضع ثقة وتقدير كبيرين.

من جهته شكر العقيد الزامكي للاخ القطيبي زيارته هذه .. مؤكداً حرصه على تعزيز وحدة الصف والحفاظ على تماسك وقوة النسيج الاجتماعي الجنوبي .

كما أكد الزامكي بأنه كان وسيظل مدافعاً عن الجنوب وان قضيته وانتصارها والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح ستظل هي منهج سلوكه وحياته.