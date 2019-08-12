شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..صدمة كبيرة لكل ابناء الجنوب بعد مغادرة الزبيدي وهاني بن بريك وكبار قيادات المجلس الانتقالي عدن وتسليم قيادة المعسكرات لهذا القيادي الشمالي البارز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المتوقع ان تصل الطائرة السعودية التي تقل قيادات في المجلس الانتقالي الى جدة في غضون ساعات.

وقد وصل الى العاصمة المؤقتة عدن قائد حراس الجمهورية طارق عفاش لتولي قيادة المعسكرات المتنازع عليها والتي طالبت السعودية بتسليمها والانسحاب منها

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وياتي تولي طارق عفاش للمعسكرات وفقا لخطة اماراتية لحل النزاع ووقف المواجهات العسكرية الدامية.

فيما قال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية ان طائرة سعودية ستقل قيادة المجلس الانتقالي للمملكة العربية السعودية

ونقل المصدر عن تشكيل حكومة نصف اعضائها من المجلس الانتقالي وفق قرار المملكة وباتفاق مع الشرعية.