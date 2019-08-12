شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوة عسكرية ضخمة تتوجه إلى عدن لدعم "الانتقالي" بعد لحظات من انتهاء القمة السعودية الاماراتية.. مستجدات تنذر بانفجار الحرب في عدن.. شاهد اول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. قوة عسكرية ضخمة تتوجه إلى عدن لدعم "الانتقالي" بعد لحظات من انتهاء القمة السعودية الاماراتية.. مستجدات تنذر بانفجار الحرب في عدن.. شاهد اول صورة كشفت مصادر عسكرية في قوات النخبة الشبوانية انها بصدد تجهيز كتيبتين من قواتها لإرسالها إلى عدن. وذكرت المصادر ان قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر يقوم حاليا بتجهيز كتيبتين من قوات النخبة لإرسالها الى العاصمة عدن للمساعدة في حفظ الامن، وذلك بأوامر من اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

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