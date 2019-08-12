عاجـــل : المجلس الانتقالي يصدر الان بيان جديد ويعلن فيه عن شروطه للقبول بالحوار .. «انتهت نغمة الانفصال والاستقلال»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المجلس الانتقالي يصدر الان بيان جديد ويعلن فيه عن شروطه للقبول بالحوار .. «انتهت نغمة الانفصال والاستقلال»

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مجددا التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة كأولوية، ورحب بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء. شاهد ايضا هذه الاخبار الساخن : عاجـــل : مقتل فنان عربي شهير بسبب اغنية في حفل زفاف ..لن تصدق من يكون .. «شاهد الصور وهو ملطخ بالدماء» عاجـــل : انقلاب مفاجئ على الامير محمد بن سلمان .. والشعب السعودي في ذهول مما يحدث ! Advertisements وأبدى المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان استعداده للمشاركة في "أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب، ويضمن دور المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي في عملية صنع القرار". وأضاف البيان: "كما أكدنا من قبل، فإن أفضل طريقة لتأمين صفقة سياسية دائمة هي من خلال مسار سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يضمن إدراج القضية الجنوبية في جدول أعمال أي مشاورات في المستقبل". وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها. وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.

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