قتلى وجرحى من المليشيا بمواجهات مع المقاومة والعمالقة بالبيضاء

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، ان مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين المليشيات الحوثية الإرهابية ، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.
واوضحت المصادر، ان المواجهات اندلعت عقب هجوم لمليشيا الحوثي، تمكن رجال المقاومة مسنودين بالعمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم دحر هجوم للمليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.
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