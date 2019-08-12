الجيش يشن هجوماً على جبل النار بصعدة ويحرر مواقع جديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية ان هجوماً واسعاً شنته قوات الجيش على تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في #جبل_النار المطل على مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة. وأكدت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع جديدة بوادي العريض، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا.

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