السعودية والامارات وواحدية الهدف والموقف في اليمن

لا يزال الهدف والموقف للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة موحد كما لا يزال الهدف واحد، بعكس ما يراه أو يتصوره البعض.

ويقول مراقبون لـ "الخليج 365" ان الامارات لا تزال شريك أساسي للسعودية في التحالف العربي لدعم الشرعية ومعاونة الشعب اليمني والوقوف إنسانياً إلى جانبه وعسكرياً إلى جانب سلطته وقواه الشرعية في البلاد واستكمال عملية التحرير والبناء.

وأكدوا ان الامارات لم تقدم على أية خطوة وحيدة عسكرية أو سياسية أو إنسانية في اليمن، وإنما هي مهام مناطة على عاتقها تقابلها مهام ممثاثلة مناطة على عاتق السعودية وجميع تلك المهام تندرج تحت اعمال التحالف العربي وقيادتها مشتركة سعودية اماراتية بحرينية يمنية.

وأضافوا ان الامارات لم تتخلى او تحيد عن اهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي هي القوة الثانية بعد السعودية فيه، ولا تزال تقف إلى جانب اليمن حكومة وشعباً ولها مواقف عسكرية وبصمات انسانية في عدد من المحافظات اليمنية.

ويرون ان الاصوات التي تزعم ان الامارات على خلاف مع السعودية وتروج ان ابو ظبي تعمل ضد الشرعية، هي أصوات معادية للشعب اليمني وتسعى إلى شق الصف وزرع البلبلة في الاوساط العامة ونزع الثقة من التحالف، ليسهل على مليشيا الحوثي استكمال مشروعها الانقلابي في اليمن.